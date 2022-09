Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 8 set 2022

O papa Francisco lamentou nesta quinta-feira a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, de quem elogiou seu "incansável serviço ao bem" do seu país e seu "exemplo de devoção ao dever", ao mesmo tempo que reza pelo seu filho "ao assumir agora as suas altas responsabilidades como rei", com o nome de Charles III.

"Profundamente entristecido com a notícia do falecimento de Sua Majestade a rainha Elizabeth II, ofereço minhas mais profundas condolências a Sua Majestade, aos membros da Família Real, ao povo do Reino Unido e à Commonwealth", disse o pontífice em um telegrama dirigida ao novo soberano.