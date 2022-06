O papa Francisco adiou a viagem que faria à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, que estava prevista apra o início de julho, depois de conselhos médicos sobre as dores que sofre no joelho direito, segundo informou nesta sexta-feira o Vaticano.

"Acolhendo pedido dos médicos, e para não atrapalhar o resultado dos tratamentos no joelho", que seguem, o Santo Padre, lamentando, se viu obrigado a adiar a viagem.