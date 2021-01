O papa Francisco autorizou que as mulheres possam ler a Palavra de Deus, ajudar no altar durante as missas e distribuir a comunhão, mas não conceceu o acesso ao sacerdócio, em um "motu proprio" (documento pontifício) que introduz mudanças no atual código de Direito Canônico.

A decisão altera o documento de São Paulo VI "Ministeria quedam", de 1972), que só permitia que os homens recebessem os ministérios do Leitorado e Acolitado. O leitor é o encarregado de ler a Palavra de Deus nas cerimônias, já o acólito ajuda o diácono e o sacerdote no altar e também pode distribuir a comunhão, entre outras funções.