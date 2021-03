O papa Francisco chegou a Bagdá nesta sexta-feira para a primeira visita de um pontífice ao Iraque, onde se aproximará da castigada comunidade cristã do país, que foi brutalmente perseguida pelo grupo jihadista do Estado Islâmico (EI) após ocupar partes do território por três anos.

Conforme programado, o voo da companhia aérea Alitalia pousou no aeroporto de Bagdá por volta das 14h (horário local, 8h de Brasília) para iniciar uma visita que durará três dias.