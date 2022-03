O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira as guerras no mundo, especialmente a que está em curso na Ucrânia, após a invasão da Rússia, que mostram não ter ocorrido aprendizado com "a lição das tragédias do século 20".

A declaração do pontífice foi dada após encontro com integrantes de uma associação de empresários italianos, a quem pediu que a política e a economia estejam "em constante diálogo entre si, se colocando a serviço da vida e não da morte".