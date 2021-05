O papa Francisco afirmou nesta terça-feira, no vídeo que grava todos os meses para propor temas de oração aos fiéis, que "a especulação financeira deve ser estritamente regulada".

"Enquanto a economia real, a que cria empregos, está em crise, com tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão inflacionados como agora", diz Francisco no vídeo, no qual fala em espanhol, mas que foi divulgado com legendas em 10 idiomas, inclusive português.