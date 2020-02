AME2059. CIUDAD DEL VATICANO (VATICANO), 13/02/2020.- Foto cedida por Ricardo Stuckert, que muestra al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva durante un encuentro con el Papa Francisco este jueves en Ciudad del Vaticano (Vaticano). El papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en un encuentro privado en su residencia que duró aproximadamente una hora, según informan desde el entorno del ex mandatario. EFE/RICARDO STUCKERT/SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS.