O papa Francisco condenou nesta quarta-feira a possibilidade de uma nova guerra no planeta, em meio ao cenário de aumento de tensões pela ameaça de uma invasão de tropas da Rússia à Ucrânia.

"Seguimos pedindo ao Deus da paz, para que as tensões e ameaças de guerra sejam superadas a partir de um diálogo sério e para que as conversas no Formato da Normandia possam contribuir com esse objetivo", disse o líder da Igreja Católica, durante audiência geral realizada na sala Paulo VI, no Vaticano.