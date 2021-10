29 out 2021

Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 29 out 2021

Cidade do Vaticano. EFE//ETTORE FERRARI

O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniram nesta sexta-feira por 75 minutos no Vaticano, segundo informou o escritório de imprensa da Santa Sé.

O encontro privado foi bem mais longo do que outros do líder da Igreja Católica com chefes de Estado e governo que o visitam.