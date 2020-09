O papa Francisco enviou a Belarus nesta sexta-feira o secretário do Vaticano para Relações com os Estados, arcebispo Paul Richard Gallagher, em um momento em que as autoridades bielorrussas impedem o retorno do arcebispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz.

O Vaticano informou que o papa enviou Gallager para expressar atenção e proximidade à Igreja Católica e ao país inteiro. A agenda da visita inclui reuniões com autoridades civis e líderes religiosos.