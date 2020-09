Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 9 set 2020

O papa Francisco, pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi fotografado utilizando máscara, enquanto se deslocava para a audiência geral.

O líder da Igreja Católica foi flagrado com a proteção facial ao sair do veículo no Pátio San Damaso. Em seguida, o pontífice retirou a máscara inteiramente branca e se dirigiu até os fiéis que o aguardavam, ficando sem o equipamento enquanto os cumprimentava.