Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 13 jan 2021

O papa Francisco, aos 84 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira, no primeiro dia da campanha de vacinação entre os habitantes e funcionários do Estado do Vaticano, informou o jornal argentino "La Nación".

O Vaticano ainda não confirmou a informação. Segundo o jornal, o pontífice recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer no átrio da sala Paulo VI, que foi equipada para a campanha de vacinação, e em três semanas receberá a segunda, de acordo com a mesma fonte.