O papa Francisco reservou nesta quarta-feira algumas palavras de agradecimento ao seu motorista, que se aposentou hoje, e aproveitou para estender o carinho a todos os laicos que trabalham no Vaticano.

"Aqui no Vaticano há tanta gente: os padres, os cardeais, as freiras que trabalham, muitos laicos, muitos ... E hoje gostaria de parar para agradecer a um laico que hoje se aposentou: Renzo Cece", disse Francisco no final da última audiência geral das quartas-feiras antes do habitual intervalo de julho.