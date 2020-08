Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 7 ago 2020

O papa Francisco enviou, através do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, uma ajuda inicial de 250 mil euros para ajudar o Líbano após a grave explosão ocorrida em Beirute, capital do país, na última terça-feira.

"Estamos enviando esta ajuda para atender às necessidades da Igreja libanesa nestes momentos de dificuldade e sofrimento. Esta doação quer ser um sinal da atenção e proximidade de Sua Santidade à população afetada e de sua proximidade paterna às pessoas que estão em sérias dificuldades", afirmou o dicastério, criado pelo papa em 2016, em comunicado.