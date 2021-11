O papa Francisco nomeou como secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano a franciscana e politóloga Raffaella Petrini, de 52 anos, primeira mulher na história a ocupar esse cargo de alto escalão.

Petrini, que era funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1969, e pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas da Eucaristia.