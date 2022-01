Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 26 jan 2022

O papa pediu nesta quarta-feira no Vaticano para que os fiéis rezem pela paz na Ucrânia e para que "entre os responsáveis pela Terra" prevaleça o "diálogo e o bem comum", após o que lançou um apelo: "Por favor, guerra nunca mais".

No final da audiência geral realizada na sala Paulo VI, Francisco pediu orações pela Ucrânia "para que naquela terra floresça a fraternidade e se superem as feridas, os medos e as divisões", acrescentando que "é um povo que merece a paz".