EFE Cidade do Vaticano 13 out 2019

O papa Francisco disse neste domingo, na missa em que canonizou Irmã Dulce, no Vaticano, que está preocupado com a onda de protestos no Equador e pediu "a paz social, com especial atenção às populações mais vulneráveis, aos pobres e aos direitos humanos".

Momentos antes da oração do Ângelus, o papa disse acompanhar "com preocupação" a situação no país sul-americano junto com os participantes do Sínodo para a Amazônia, que está sendo realizado neste mês o Vaticano.