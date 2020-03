O papa Francisco pediu nesta quarta-feira que se pratique a misericórdia e se faça o bem nos momentos de crise global devido a propagação do coronavírus, durante audiência geral que voltou a não contar com presença de fiéis.

"Peçamos ao Senhor que, neste momento particularmente difícil para todos nós, possamos redescobrir em nós a presença Dele, que nos ama e nos sustenta, e assim ser portadores de sua ternura para com aqueles que nos cercam", afirmou o pontífice.

Francisco novamente manteve a realização da audiência sem a presença de fiéis, no Palácio Apostólico e não na Praça de São Pedro, para evitar aglomerações. O papa foi acompanhado apenas pelos prelados que leram a catequese em vários idiomas, prudentemente separados um do outro.

Há mais de uma semana o papa transmite a missa da manhã em sua residência particular, a Casa Santa Marta, para dar acesso às pessoas em quarentena. Hoje, ele lembrou na homilia dos médicos e profissionais de saúde mortos na luta contra o coronavírus nos hospitais.

"Vamos orar pelos mortos, aqueles que, por causa do vírus, perderam suas vidas. De uma maneira especial, eu gostaria que rezássemos pelos profissionais de saúde. Eles morreram, deram suas vidas pelo serviço aos doentes", reconheceu. o Papa.

O papa se dirigiu à quinta bem-aventurança, um tema muito presente em seu pontificado e até em seu lema papal: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia".

Francisco, que acaba de completar sete anos de papado, reconheceu que em seu primeiro Angelus, em março de 2013, sentiu o dever de "sempre transmitir essa mensagem todos os dias".

No final da audiência, o papa disse que a iniciativa de oração "24 horas para o Senhor" não pode ser realizada na Itália e nos países mais afetados pelo coronavírus, uma vez que todas as manifestações públicas são proibidas, mas pediu aos fiéis interessados que orassem por conta própria.

No território italiano, o coronavírus já infectou 31.506 pessoas e matou 2.504.

Além disso, nesta quarta-feira, o pontífice aparece nas páginas do jornal "La Repubblica", em uma entrevista em que garante que, nestes dias de isolamento e quarentena, podemos redescobrir os pequenos gestos de proximidade com pessoas próximas.

"São gestos importantes e decisivos. Se vivermos hoje em dia como esses, não será um desperdício. Entender que nas pequenas coisas está o nosso tesouro. Há gestos mínimos que às vezes se perdem no anonimato da vida cotidiana. Um prato quente, uma carícia, um abraço, um telefonema", disse.

"Precisamos descobrir uma nova proximidade, um relacionamento concreto feito de atenção e paciência", alertou, sobre a frequente falta de comunicação nas famílias.

"Às vezes em casa você come em grande silêncio, o que, no entanto, não tem a ver com a escuta mútua, mas porque os pais assistem à televisão e as crianças estão ao telefone. São como muitos monges isolados um do outro, não há comunicação", concluiu. EFE

