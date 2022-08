O papa Francisco pediu nesta terça-feira para que os cardeais fujam da tentação de se sentirem "eminentes" e confiantes de que "hoje a Igreja é grande e sólida".

O pedido foi feito durante a homilia da missa que com a qual concluiu este consistório sem precedentes, no qual foram nomeados 20 novos cardeais. Também foi realizada uma reunião com quase 200 membros do Colégio dos Cardeais procedentes de Roma.