27 out 2021

Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 27 out 2021

O Vaticano anunciou nesta quarta-feira que começou a fornecer a terceira dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 60 anos de idade, entre os quais está o papa Francisco, de 84, e para pessoas frágeis da Santa Sé.

"Na segunda quinzena de outubro, a Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano começou a fornecer a terceira dose da vacina contra o coronavírus, dando prioridade aos maiores de 60 anos e pessoas frágeis", informou hoje o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em um comunicado.