O papa Francisco se reuniu nesta quinta-feira durante mais de duas horas com um grupo de artistas, entre eles o cantor e produtor colombiano J. Balvin e os mexicanos Eduardo Verastegui e Alexander Acha, como parte do encontro convocado pela Fundação Vitae, no qual o pontífice pediu para que se empenhem em melhorar o mundo com a arte.

Durante o encontro, realizado a porta fechada, o papa dirigiu algumas palavras aos artistas e depois conversou com todos, quando perguntou o que podem contribuir para conseguir mais beleza no mundo ou como ter um maior empenho.