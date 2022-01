Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 4 jan 2022

O papa Francisco lamentou nesta terça-feira as desigualdades que existem no acesso à saúde, especialmente nos países mais pobres, onde de acordo com ele "receber tratamento adequado continua sendo um luxo".

Em mensagem por ocasião do XXX Dia Mundial dos Enfermos, que tem como tema "Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso", o pontífice também criticou "a falta de disponibilidade de vacinas" contra a covid-19.