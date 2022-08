Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 27 ago 2022

O papa Francisco coloca o birrete de cardeal na cabeça do bispo brasileiro Leonardo Ulrich Steiner.EFE/FABIO FRUSTACI

O papa Francisco nomeou neste sábado 20 novos cardeais em uma cerimônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no primeiro consistório que acontece em meados de agosto e que, como os anteriores, concede ao colégio dos cardeais uma maior representação de todas as igrejas.

Entre os novos cardeais estão o arcebispo de Brasília, Paulo Cezar Costa, e o arcebispo de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner.