Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 18 abr 2022

O papa Francisco convocou os fiéis a "enfatizar sempre a palavra reconciliação" diante das disputas e das guerras, durante a Oração Regina Coeli, que foi celebrada nesta segunda-feira da janela do palácio pontifício.

Neste apelo, no dia do encerramento dos ritos da Semana Santa, o líder da Igreja Católica voltou a desejar Feliz Páscoa a todos e que "a Graça do Senhor ressuscitado dê esperança e alívio a todos que sofrem, além de que ninguém seja abandonado".