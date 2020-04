Cidade do Vaticano

13 abr 2020

O papa Francisco pediu nesta segunda-feira, durante a missa na capela da sua residência, Casa Santa Marta, aos cientistas e governantes que estão preparando a saída da emergência da pandemia do novo coronavírus que pensem nas pessoas, e não no dinheiro.

O pontífice dedica as orações dessas missas diárias às pessoas afetadas pela Covid-19 e hoje ele pediu "aos governantes, cientistas, políticos, que começaram a estudar a saída, a pós-pandemia, esse 'depois' que já começou: para que eles encontrem o caminho certo, sempre a favor do povo".

E no final de sua homilia, ele enfatizou que "para encontrar soluções para essa pandemia, a escolha será entre a vida, a ressurreição dos povos e o deus do dinheiro. Se o dinheiro for escolhido, o caminho da fome, da escravidão, guerras, fabricação de armas, crianças sem educação... aí está a sepultura".

Francisco pediu que o Senhor, "tanto em nossa vida pessoal quanto em nossa vida social", sempre ajude a escolher "o bem do povo" e nunca caia "na sepultura do deus do dinheiro".

Por conta das medidas de emergência devido à pandemia, a missa do Papa Francisco é celebrada sem os fiéis, mas é transmitida pelo Vaticano ao vivo pela Internet.

A pandemia esteve presente em sua mensagem de Páscoa e em todas as homilias das celebrações desta Semana Santa que ocorreram na basílica do Vaticano sem os fiéis. EFE

