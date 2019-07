Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 21 jul 2019

O papa Francisco lembrou neste domingo a chegada do homem à Lua há 50 anos e pediu que "desafios ainda maiores" sejam superados, mas centrados no planeta Terra, como a proteção dos fracos e a preservação do meio ambiente.

"Queridos irmãos e irmãs, ontem fez 50 anos que o homem pisou na Lua, realizando um feito extraordinário", lembrou o pontífice após oração do Angelus, da janela do palácio apostólico.