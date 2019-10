EFE Cidade do Vaticano 13 out 2019

O papa Francisco fez neste domingo um apelo à comunidade internacional para que fomente o diálogo e a busca por uma solução que ponha fim à ofensiva militar na Síria por parte da Turquia.

"Meus pensamentos vão mais uma vez ao Oriente Médio, em particular, à amada e atormentada Síria, de onde chegam notícias dramáticas sobre o destino dos habitantes do nordeste do país, obrigados a deixar seus lares devido a ações militares. Entre esses habitantes também há muitas famílias cristãs", disse o papa antes da oração do Ângelus, no Vaticano, e na missa na qual foi canonizada Irmã Dulce.