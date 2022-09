O papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira para que "nunca as religiões justifiquem a violência", e afirmou que "Deus nunca conduz a guerra", durante discurso no 7º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais, que acontece em Nursultan, no Cazaquistão.

No evento, estava presente uma delegação da Igreja Ortodoxa Russa, sem o patriarca Kirill, que apoiou e justificou a invasão ao território da Ucrânia.