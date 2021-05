Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 6 mai 2021

O papa Francisco retomará na próxima quarta-feira as audiências gerais com a presença de fiéis, que tiveram de ser suspensas em outubro devido à pandemia e desde então são realizadas na biblioteca do palácio papal, informou nesta quinta-feira o Vaticano.

A partir da semana que vem as audiências acontecerão no pátio de São Dâmaso e não na Praça de São Pedro, contando com a presença dos fiéis que desejem participar, desde que respeitem os protocolos sanitários estabelecidos.