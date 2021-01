Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 20 jan 2021

O papa Francisco rezou nesta quarta-feira por todos aqueles que sofrem com a pandemia e especialmente lembrou a situação em Manaus, capital do Amazonas, durante a audiência geral realizada na biblioteca do palácio papal devido à crise sanitária da Covid-19.

"Nestes dias a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes sustente neste momento difícil. Lhes abençoo de coração!", disse Francisco.