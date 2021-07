Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 10 jul 2021

O papa Francisco segue se recuperando normalmente da operação de cólon à qual foi submetido no domingo passado em Roma e, após retomar o trabalho nesta sexta-feira, decidiu oficiar a cerimônia do Angelus do hospital, segundo informou a Santa Sé.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, destacou que o pontífice passou o último dia "calmo", com uma "evolução clínica normal", continua a comer regularmente e prossegue com o tratamento programado na Policlínica Gemelli de Roma.