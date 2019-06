O diretor da sala de imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti, informou em nota nesta quarta-feira que o papa Francisco viu "com imensa tristeza" a foto de um pai e sua filha afogados no rio Bravo, no México, e que reza por eles e por todos os migrantes que morreram tentando escapar dos problemas que assolam seus países.

"Com imensa tristeza, o Santo Padre viu as imagens do pai e de sua filha bebê que se afogaram no rio Grande enquanto tentavam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O papa está profundamente triste com a morte e está orando por eles e por todos os migrantes que perderam suas vidas enquanto tentavam fugir da guerra e da miséria", diz o texto.