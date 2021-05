Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 12 mai 2021

O papa Francisco retomou hoje as audiências gerais de quarta-feira com a presença de fiéis, interrompidas desde outubro do ano passado pela pandemia, e disse estar "feliz" por voltar a ver os fiéis cara a cara.

"Estou feliz por retomar esta reunião cara a cara, porque, eu lhes digo uma coisa, não é muito agradável falar diante de nada ou de uma câmera. E agora, depois de tantos meses, graças à coragem de Monsenhor Leonardo Sapienza (responsável pela organização do público), estamos aqui", declarou Francisco às quase 300 pessoas que assistiram hoje a este evento.