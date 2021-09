O papa Francisco se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, no Vaticano, e abordou o processo de reforma da Constituição do país sul-americano, conforme revelou o chefe de Estado.

"Hoje, tive a chance de ter uma conversa muito pessoal, muito profunda e muito extensa com o Santo Padre", afirmou o presidente chileno, após o segundo encontro com o pontífice em dois anos de mandato.