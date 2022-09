O papa Francisco viajará nesta terça-feira para o Cazaquistão, onde ficará por dois dias, para participar do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, em que será enviado um forte chamado à paz no mundo, a poucos quilômetros de uma Ucrânia em guerra.

"Uma chance para encontrar muitos representantes religiosos e dialogar como irmãos, animados pelo desejo comum da paz, paz que nosso mundo está sedento", afirmou o pontífice, ontem, durante a Oração do Ângelus.

Aos fiéis, Francisco classificou a viagem ao Cazaquistão como "uma peregrinação de diálogo e de paz".

Embora também vá se reunir e celebrar missa com a pequena comunidade católica da antiga república soviética, o principal motivo da viagem a participação no Congresso.

O encontro terá mais de uma centena de delegações de 50 países e abordará "o papel dos líderes das regiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento espiritual e social da humanidade no período de pós-pandemia".

AUSÊNCIA DO PATRIARCA KIRILL.

Segundo o programa de viagem, Francisco tem previstas reuniões com diferentes líderes religiosos que estarão no Congresso, pesa a ausência do Patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, que, no primeiro momento, estaria presente, o que abria a possibilidade de um segundo encontro com o papa.

Kiril, que apoiou e justificou a invasão à Ucrânia em diversas ocasiões, voltou atrás e decidiu não participar do Congresso, sem dar explicações.

Até o momento, está confirmada a presença do Metropolita Antonij de Korsun, novo presidente do Departamento de Assuntos Eclesiásticos Externos do Patriarcado de Moscou (na prática, o "ministro das relações exteriores" de Kirill), que deve se encontrar com o papa.

Embora, não tenha sido divulgada até o momento uma lista concreta das pessoas com quem Francisco se reunirá, é possível que haja uma sexta reunião com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.

"Lamento que Kirill não venha. A presença física do papa neste Congresso é muito importante para abrir processos de paz e concórdia em todo o mundo, sobretudo, na Ucrânia", afirmou o bispo da cidade cazaque de Qaraghandy, Adelio Dell'Oro.

"Após a reunião em Cuba e reunião por videoconferência que tiveram, um encontro entre eles teria contribuído muito para o processo de paz, para mostrar a contribuição das religiões à convivência humana e social", completou o religioso católico.

Por outro lado, embora seja uma possibilidade muito remota, a presença do presidente da China, Xi Jinping, no Cazaquistão, nos dias em que Francisco estará na antiga república soviética, gerou rumores sobre uma possível reunião entre eles.

CATÓLICOS DO CAZAQUISTÃO.

Francisco também pretende mostrar proximidade a um país de grande extensão, um dos dez maiores do mundo, onde menos de 1% da população católica, com 70% de muçulmanos e 25% de cristãos, a maioria ortodoxos procedentes da Rússia, Ucrânia, entre outros países.

Em 2001, o papa João Paulo II esteve no Cazaquistão, em uma viagem que também incluiu passagem pela Armênia, em um momento de grande tensão internacional como a atual, já que aconteceu poucos dias depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos.

O primeiro ato da visita de Francisco será a reunião na manhã de amanhã, em Nursultan, com o presidente cazaque, Kasim-Yomart Tokáyev, que será seguido por um discurso às autoridades, sociedade civil e corpo diplomático.

Na quarta-feira, o papa participará da abertura do Congresso, que será precedida por uma oração silenciosa dos líderes religiosos e encontros privados entre alguns deles.

Também acontecerá antes do início do evento uma missa na Praça da Expo de Nursultan, onde milhares de católicos vindos de diversas partes do Cazaquistão e outros países deverão se reunir.

Na próxima quinta-feira, Francisco se encontrará com bispos e o clero cazaque, para depois concluir a participação no Congresso com um discurso após a leitura da declaração final. EFE