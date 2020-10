O governo do Paquistão bloqueou o acesso ao TikTok no país por considerar que a popular rede social chinesa permite a postagem e o compartilhamento de conteúdos "imorais e indecentes", informou nesta sexta-feira a Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA).

"Tendo em vista do número de reclamações de diferentes segmentos da sociedade contra os conteúdos imorais e indecentes que circulam pelo aplicativo de vídeo TikTok, a PTA determinou o seu bloqueio", explica o comunicado divulgado pelo órgão público do quinto país mais populoso do mundo, com mais de 212 milhões de habitantes.