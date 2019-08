O governo do Paquistão pediu nesta terça-feira ao Conselho de Segurança da ONU que convoque uma reunião de urgência para discutir a decisão da Índia de revogar a autonomia da região da Caxemira.

"Pedimos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir as medidas indianas que consideramos ilegais e inaceitáveis, seguindo as resoluções da ONU", disse o ministro de Relações Exteriores do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi.