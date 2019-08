O governo do Paquistão decidiu nesta quarta-feira reduzir as relações diplomáticas com a Índia, suspender o comércio entre ambas as nações e revisar os acordos bilaterais por causa da revogação do status especial da Caxemira indiana por parte de Nova Délhi.

"O primeiro-ministro pediu a ativação de todos os canais diplomáticos para expor o brutal regime fascista indiano", informou, em comunicado, o escritório do líder paquistanês, Imran Khan, que afirmou que os primeiros passos serão "reduzir as relações diplomáticas com a Índia" e "suspender o comércio bilateral".