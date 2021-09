O escritor peruano Mario Vargas Llosa convocou a população latino-americana nesta segunda-feira, ao receber a medalha ao Mérito Nacional do Estado equatoriano, em Quito, a entender a riqueza do conceito de liberdade e que o comunismo acabou.

Em uma homenagem no Palácio Carondelet, o Prêmio Nobel de Literatura de 2010 declarou que no continente ainda há "compatriotas" que não entenderam que o comunismo é "uma fantasia que desapareceu devido à incapacidade absoluta de satisfazer as necessidades mais básicas das pessoas que acreditavam nele".