O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quarta-feira o adiamento da licitação para a construção de uma ponte entre as cidades de Carmelo Peralta, no país sul-americano, e Porto Murtinho (MS), no Brasil, para repassar uma verba de US$ 30 milhões para a luta contra a covid-19.

O valor corresponde ao investimento que seria feito neste ano na construção da ponte pela parte paraguaia da Itaipu Binacional. A abertura de ofertas estava prevista inicialmente para 28 de abril.