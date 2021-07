O Paraguai iniciou nesta terça-feira a vacinação de pessoas com idades entre 35 a 49 anos, depois de iniciar a semana com a imunização de cerca de 93 mil trabalhadores de atividades essenciais, como professores, militares, policiais, bombeiros, jornalistas, entre outros.

A ampliação da faixa etária da campanha de vacinação provocou longas filas de veículos desde a madrugada nos pontos 'drive thru' do país e também no mega centro montado no Autódromo Rubén Dumot, que fica aberto 24 horas e precisou de reforço na segurança feito por agentes da Polícia local e da Polícia Rodoviária.