O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou que saiu da Índia nesta quinta-feira um lote com 100 mil doses da vacina fabricada pela Covaxin e que chegarão ao país no domingo.

"Cerca de 100 mil doses da vacina da Covaxin já estão a caminho do Paraguai. Esta manhã elas deixaram a Índia. Nossos agradecimentos ao primeiro-ministro @narendramodi", postou o presidente paraguaio em sua conta no Twitter.