O Paraguai receberá, no próximo final de semana, 250 mil doses de vacina contra o coronavírus adquiridas dos Emirados Árabes Unidos, conforme divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores, um dia depois das autoridades sanitárias terem anunciado a suspensão temporária da campanha de vacinação em seis departamentos do país por falta de doses.

O carregamento que chegará dos Emirados Árabes Unidos, esperado no domingo, vai se somar a outras 100 mil doses do lote de 400 mil doadas pelo Catar, de acordo com a mesma fonte.