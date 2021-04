O Paraguai anunciou nesta sexta-feira um contrato com o laboratório indiano Bharat Biotech para a compra de 2 milhões de doses da vacina Covaxin, remessa com a qual espera começar a imunizar grande parte da população do país, de cerca de 7 milhões de habitantes.

Até o momento, as vacinas disponíveis só foram aplicadas em idosos e profissionais da saúde, em uma situação em que o sistema público de saúde está sobrecarregado com o aumento dos casos de Covid-19, doença responsável por 5.633 mortes no país.