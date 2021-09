O Ministério de Relações Exteriores do Paraguai anunciou nesta terça-feira a chegada nos próximos dias de um volume de vacinas através do mecanismo Covax, uma plataforma da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem pendente o embarque da maior parte da remessa comprada pelo governo paraguaio.

O primeiro envio, com um total de 486.540 doses de vacinas da Pfizer e da Sinopharm, chegará ao país em outubro, com base nas negociações entre as autoridades nacionais e os representantes do Covax.