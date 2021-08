O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Borba, anunciou que na quinta-feira o país atingiu a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a covid-19 com a dosagem completa, seis meses após o início do plano de imunização.

"Ontem atingimos 1 milhão de pessoas com duas doses, e mais de 2,3 milhões com uma dose. Este é um avanço muito importante neste último mês", disse o ministro nesta sexta, durante a inauguração de um pavilhão de contingência na cidade de Mariscal Estigarribia, na região do Chaco.