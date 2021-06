O Ministério da Saúde do Paraguai vai reduzir a idade de vacinação para 50 anos a partir da segunda-feira, com o objetivo de avançar no plano de imunização contra a covid-19, com 645.111 pessoas que receberam pelo menos uma dose desde fevereiro, enquanto o país ultrapassa as 12 mil mortes.

A vacinação no Paraguai, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, continua dependendo das vacinas disponíveis, que chegam de forma intermitente e em remessas em muitos casos de doações de outros governos.