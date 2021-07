O Paraguai iniciou nesta quarta-feira a vacinação contra a covid-19 de jovens com idades entre 20 e 34 anos, com direito a música nos postos de imunização, para comemorar a ampliação do público-alvo e para convidar mais pessoas para receberem a aplicação da vacina.

O início da imunização deste grupo acontecerá entre hoje e amanhã, com a liberação das 500 mil doses enviados pela Pfizer, que estavam reservadas para a aplicação da segunda dose dos trabalhadores de serviços essenciais, que receberam a primeira em 12 de julho.