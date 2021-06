O diretor do Programa Ampliado de Imunização (PAI) do Paraguai, Héctor Castro, anunciou nesta sexta-feira que pessoas com 60 anos ou mais poderão ter acesso à vacinação contra a covid-19 - doença que já deixou 9,5 mil vítimas no país - a partir da próxima segunda.

O anúncio representa um grande passo na vacinação, que começou com os profissionais da saúde e idosos, uma campanha que avança em função da chegada de biológicos do exterior, até agora insuficientes para todas as faixas que a imunização corresponde.