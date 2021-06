O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai anunciou nesta quinta-feira o desaparecimento de seis paraguaios no desabamento parcial do Champlain Towers, um prédio de 12 andares em Miami Beach (Flórida, EUA).

"O @Mreparaguay comunica que está monitorando constantemente o desabamento de um prédio residencial em Miami, EUA. Até o momento, 6 paraguaios foram dados como desaparecidos", publicou a Chancelaria em sua conta no Twitter.